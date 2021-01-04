В Перми найдено тело экс-начальника колонии «Белый лебедь»

В Перми найдено тело экс-начальника колонии «Белый лебедь»
Правоохранительные органы устанавливают причину смерти. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Перми найден мертвым бывший начальник исправительной колонии №2. В ней отбывают сроки пожизненно заключенные. Она более известна как «Белый лебедь».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю, на данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

На данный момент известно, что накануне, 3 января экс-начальник колонии попал в ДТП на автомобиле Toyota Land Cruiser. Он столкнулся с женщиной на Ford Focus. В результет аварии пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Ей назначили амбулаторное лечение.

Тело же самого мужчины было найдено сегодня, 4 января. На данный момент проводятся все необходимые проверки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Челябинске жестоко убили бизнесмена, имевшего награду от Путина. По версии следствия, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов топором, от которых он скончался в больнице.

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