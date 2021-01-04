«Лыжные стрелы» в Петербурге начнут ходить с 17 января

Бесплатные пригородные электрички до лыжных баз в Орехово и Шапках начнут развозить пассажиров 17 января. Отправиться петербуржцы смогут с Финляндского и Московского вокзалов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», доставлять на лыжные курорты жителей и гостей города электрички будут бесплатно. Расписание «Лыжных стрел» уже подготовлено для любителей зимних развлечений.

Таким образом, рейсы будут осуществляться 17,23 и 31 января, 7,14,20 и 28 февраля, а также 6,14 и 20 марта. Получить бесплатные билеты можно в районных администрациях города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 5 по 10 января Петербург и Выборг свяжут еще две дополнительных «Ласточки». Так, с Финляндского вокзала Северной столицы в Выборг в 15:30 ежедневно будет отправляться поезд №7919 с прибытием в пункт назначения в 16:47.