Сборная России по хоккею сыграет с Канадой на МЧМ-2021 5 января

Поединок сборной России против Канады пройдет в рамках полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею. Команды разыграют путевку в финал в канадском Эдмонтоне.

Матч пройдет на арене Rogers Place в ночь с 4 на 5 января. Начало встречи назначено на 2:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна для зрителей на телеканалах МАТЧ ТВ и Первом канале. Кроме этого, посмотреть поединок можно будет и в интернете. Прямой эфир покажет Федерация хоккея России.

Напомним, что во втором полуфинале сыграют команды-сборные США и Финляндии. Игра также пройдет в ночь с 4 на 5 января. Время встречи – 05:30 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею обыграла Швецию в овертайме на МЧМ-2021. Три периода не смогли выявить победителя в матче России и Швеции, понадобился овертайм. Именно там сборная России дожала соперника и одержала победу.