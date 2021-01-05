Названы признаки зависимости от смартфона

Психолог Дмитрий Синарев назвал ряд признаков, по которым можно определить болезненную зависимость человека от смартфона. Об этом специалист заявил в интервью агентству «Прайм».

Смартфон у зависимого человека находится всегда под рукой. О болезненной зависимости говорит то, что пользователь не готов расстаться с любимым гаджетом ни на минуту. По словам Дмитрия Синарева, именно это поведение определяет отношение телефона к мобильному телефону.

Также «зависимые» пользователи часто совершают множество ошибок, так как полностью доверяются знаниям смартфона. В их сообщениях можно увидеть символы и смайлы, которые передают отношение человека к гаджету.

Как итог, эксперт добавил, что люди из-за высоких технологий становятся более управляемыми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что безобидные кожные покраснения могут быть признаком рака.