Безобидные кожные покраснения могут быть признаком рака

Различные кожные незаметные симптомы могут говорить о серьезных болезнях внутри организма.

Как сообщат РИА Новости со ссылкой на издание FOCUS, немецкий дерматолог Яэль Адлер выявила, что безобидные кожные покраснения или раздражения могут быть предвестниками рака.

Например, экзема может говорить о проблемах с кишечником или желудком. Кроме этого, данные покраснения говорят о том, что «это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак».

Также эксперт добавила, что стоит внимательнее относиться к кожному зуду. Он может появляться без видимой причины. В таких случаях стоит обращаться к медикам, считает Яэль Адлер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Анкаре создали прибор, обнаруживающий Covid-19 за 10 секунд.