Новогоднее шоу «Вечернего Урганта» попало в тренды итальянского YouTube

Новогодний выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» занял четвертое место в разделе «Тренды» в итальянском сегменте видеохостинга.
Ведущий шоу Иван Ургант отметил, что выпуск был сделан с большой любовью к Италии.
По его словам, авторы ориентировались на «собственные ощущения от старых итальянских музыкальных фестивалей», сообщает ТАСС.
Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие представители российского шоу-бизнеса. Итальянские пользователи Сети оставили свои отзывы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кинокритик Антон Долин объявил о своем уходе из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он подчеркнул, что это решение было принято создателями программы, без обсуждения с самим Долиным.