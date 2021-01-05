Новогоднее шоу «Вечернего Урганта» попало в тренды итальянского YouTube

Новогодний выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» занял четвертое место в разделе «Тренды» в итальянском сегменте видеохостинга.

Ведущий шоу Иван Ургант отметил, что выпуск был сделан с большой любовью к Италии.

По его словам, авторы ориентировались на «собственные ощущения от старых итальянских музыкальных фестивалей», сообщает ТАСС.

Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие представители российского шоу-бизнеса. Итальянские пользователи Сети оставили свои отзывы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кинокритик Антон Долин объявил о своем уходе из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он подчеркнул, что это решение было принято создателями программы, без обсуждения с самим Долиным.