В России выросли продажи новогодних елок и игрушек

Продажи новогодних елок и игрушек в России в декабре 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В среднем в декабре прошлого года елка стоила 5339 рублей, что на 12 процентов выше по сравнению с ценами в декабре 2019 года. Продажи выросли на 27 процентов, сообщает RT со ссылкой на данные компании «Такском».

Средняя цена на новогодние игрушки в декабре 2020 года составила 315 рублей. Средняя цена выросла на 8 процентов, продажи — на 27 процентов по сравнению с 2020 годом.

Напомним, жители Петербурга могут отдать оставшиеся после Нового года живые елки на корм и подстил для животных. Сейчас сдать елки можно в Калининском районе. На этот раз корм хвойное угощение собирают для питомцев конного клуба «Кентаврик» в Парголово. Горожане могут принести любые деревья — даже сухие или распиленные. Перед тем, как отвезти деревья животным, их перерабатывают на дробилке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что всеволожское лесничество в Ленобласти останавливает отпуск бесплатных новогодних елей для жителей Санкт-Петербурга. Причиной стал ажиотажный спрос перед праздниками.