Более 1 млн россиян привили «Спутником V»

Более 1 миллиона россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что каждый день по 100 тыс. доз препарата поступает в гражданский оборот, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе мониторинга состояния привитых пациентов, у них каких-либо нежелательных реакций не выявлено.

Согласно данным оперативного штаба на утро 5 января, в России за сутки подхватили новую коронавирусную инфекцию 24 246 человек. Число зараженных в стране коронавирусом достигло 3 284 384 человек.

Ранее стали известны телефонные номера для записи на прививку от коронавирусной инфекции в Северной столицы. Как сообщают в Смольном, информация об этом появилась на странице комитета по здравоохранению Петербурга. Жители Северной столицы могут выбрать нужной пункт вакцинации и записаться на прививку. Сделать это можно по специальным номерам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые за несколько недель суточное количество новых случаев заражения оказалось меньше 3,7 тысяч человек. За сутки коронавирус выявили у 3 649 пациентов.