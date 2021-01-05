Онищенко объяснил, почему Петербург обогнал Москву по заболеваемости COVID-19

Онищенко призвал москвичей и петербуржцев прививаться от коронавируса даже в новогодние выходные. Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

Онищенко призвал москвичей и петербуржцев прививаться от коронавируса даже в новогодние выходные. Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

В понедельник, 4 января, суточная заболеваемость коронавирусом в Северной столице обошла новые случаи заражения в Москве впервые за все время пандемии.

По состоянию на 4 января в Петербурге было выявлено 3 657 новых пациентов с ковидом, тогда как в Москве — 3 591. Причины такой неутешительной для города на Неве статистики перечислил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдуарственной Думы Геннадий Онищенко.

По его словам, в Москве ситуация улучшается, поскольку многие уже переболели коронавирусом еще в первую волну. Кроме того, в столице идет активная вакцинация населения. Также могло сыграть роль празднование Нового года — в Москве уличные гуляния были ограничены, в отличие от Петербурга. Онищенко призвал жителей двух столиц активнее прививаться, что спасти и здоровье россиян, и экономику страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент прививки «Спутника V» сделали более 1 млн жителей России.