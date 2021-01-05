Лукашенко назвал коронавирус «наказанием божьим» для человечества

Лукашенко назвал коронавирус &#171;наказанием божьим&#187; для человечества
По словам Лукашенко, электрификацию Белоруссии во многом обеспечит первая атомная электростанция, строительство которой ведется сейчас в стране. Фото: сайт Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса является наказанием свыше для человечества за безответственное и потребительское отношение к природе.

«Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», — уверен Лукашенко. Свое мнение он высказал в ходе общения с работниками предприятия «Горизонт» в Минске во вторник, 5 января, пишет Sputnik Беларусь. Лукашенко упомянул, что именно важность вопросов экологии побудила властей развернуть кампанию по расширению использования электроэнергии во многих сферах деятельности, таких, к примеру, как транспорт и отопление.

Глава Белоруссии добавил, что страна уже производит собственные электромобили, а на линиях общественного транспорта ходят электробусы — все это должно стимулировать население более бережно относиться к окружающей среде. Лукашенко заявил о планах полностью избавиться от машин с двигателями внутреннего сгорания раньше, чем это сделают в Европе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Лукашенко, коронавирус является геополитической проблемой.

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