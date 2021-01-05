Актер Олег Будрин отказался комментировать свое исчезновение

Он вернулся домой и не стал объяснять, где пропадал.

Актер Олег Будрин, пропавший 1 января, вернулся домой целым и невредимым. Об этом сегодня, 5 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агента супруги артиста.

Непонятно, где находился актер все это время, так как он отказывается комментировать свое исчезновение. По предварительным данным, Будрин сказал жене, что пойдет в гости к сестре, после чего пропал. На данный момент проводится проверка.

Напоминаем, что зритель знает Будрина благодаря следующим сериалам и фильмам: «Всегда говори всегда», «Досье детектива Дубровского», «Похороны Сталина».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сьяновских каменоломнях под Москвой пропали 8 детей-спортсменов. Каменоломни были вырыты еще в XVII веке — оттуда длительное время добывался камень для строительства столицы.