В Сьяновских каменоломнях под Москвой пропали 8 детей-спортсменов

Сьяновские пещеры были закрыты долгое время после случая с пропавшим ребенком в 1970-х годах. Фото: Google View

Сьяновские пещеры были закрыты долгое время после случая с пропавшим ребенком в 1970-х годах. Фото: Google View

В четверг, 17 декабря, в Сьяновских пещерах в Домодедово во время тренировки по спортивному ориентированию пропали 10 человек, среди которых 8 детей.

Юным спортсменам, находящимся где-то в пещерах, от 9 до 12 лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию экстренных служб. У выхода группу ждал инструктор, однако дождаться пропавших людей ему так и не удалось. Оказалось, что они не выходят на связь с самого утра. О состоянии и местонахождении спортсменов ничего неизвестно.

Сьяновские каменоломни под Москвой, являющиеся опасным местом, были вырыты еще в XVII веке — оттуда длительное время добывался камень для строительства столицы. В 1974 году вход в искусственную систему пещер был засыпан из-за пропажи ребенка, однако в 1988 году энтузиасты вновь раскопали его.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разыскивается пропавший без вести мужчина.