В Петербурге разыскивается пропавший без вести мужчина

Следователи Петербурга в рамках расследования уголовного дела разыскивают без вести пропавшего 41-летнего Самедова Шаига Гурбат оглы. Последний раз мужчина выходил на связь по месту своего жительства, в доме №14 по 2-му Рабфаковскому переулку.

На вид разыскиваемому 41 год, рост — 170 см, телосложение нормальное, высокий отклоненный назад лоб, большие карие глаза, большой рот, губы толстые (углы губ опущены), подбородок вертикальный с глубокой подбородочной ямкой, уши овальной формы, черные волосы (зачесаны назад), голос сильный, ясная речь (говорит быстро), обильная мимика, быстрая походка. Был одет в черную вязаную шапку, пуховую куртку, кроссовки с белой полосой. При себе имел водительское удостоверение, паспорт. Особые приметы отсутствуют.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям и гостям города, располагающим информацией о местонахождении Самедова Шаига Гурбат оглы позвонить по телефону 8 (812) 570-66-71, 8 (812) 560-01-66 или по телефону 02.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазинах Петербурга задержали двоих мужчин, находившихся в розыске.