В магазинах Петербурга задержали находившихся в розыске мужчин

В двух магазинах Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчин, находившихся в розыске.

Мужчин задержали в двух районах города 13 и 14 декабря. Сигнал о ЧП поступил правоохранителям из гипермаркета на улице Фучика. Там один из посетителей вел себя слишком шумно и несдержанно. Выяснилось, что мужчина находился в розыске за незаконное хранение наркотиков, совершенное на территории Новгородской области.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», на следующий день тревожная кнопка сработала в продуктовом магазине на Двинской улице. Прибывшие росгвардейцы задержали на месте посетителя, похитившего один из товаров. Мужчина уклонялся от обязательных работ.

Задержанных передали полицейским.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны двое мужчин за кражу титановых деталей с завода.