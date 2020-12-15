В Петербурге задержаны двое мужчин за кражу титановых деталей с завода

Титановые детали весом около 100 килограмм мужчины вынесли с предприятия и спрятали в багажнике автомобиля. Нарушителей смогли задержать сотрудники Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», 14 декабря на заводе по улице Трефолева сработала сигнализация. К месту происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. По горячим следам удалось задержать двух мужчин, которые совершили крупную кражу титановых деталей.

В багажнике автомобиля «Иж-2126 Ода» были найдены заготовки весом около 100 килограмм. Нарушители пытались вывести ценный груз через территорию КПП.

Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Один из нарушителей ранее был судим за незаконное хранение наркотиков

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