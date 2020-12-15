В Красносельском районе у АЗС нашли труп без лица и пальцев на руке

В Красносельском районе у АЗС нашли труп без лица и пальцев на руке
Оказалось, что ничего криминального в происшествии нет. Фото: pixabay

В Красносельском районе Северной столицы прохожий обнаружил мертвого мужчину, у которого отсутствовала кожа на лице и пальцы правой руки.

Жуткую картину мужчина увидел неподалеку от Станционного поселка возле заправки АЗС «Лигово». Обнаруженное тело находилось в покрышке. Прохожий сразу же обратился в правоохранительные органы. Изначально полицейские рассматривали версию особо жестокого убийства, а увечья, нанесенные жертве, расценили как попытку помешать следствию установить личность погибшего.

Позже, однако, выяснилось, что никакого криминала в происшествии нет: потерпевший оказался бездомным, который умер от остановки сердца, а спустя некоторое время труп начали объедать местные собаки. 16 195

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области священник стал жертвой нападения грабителей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
азс бездомный красносельский район новости СПб труп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В офисах крупного охранного холдинга Петербурга проходят обыски
В Рособрнадзоре отложили введение обязательных контрольных по истории перед ...
Мишустин продлил выдачу лекарств для амбулаторных ковид-пациентов
В Петербурге разыскивается пропавший без вести мужчина
В Петербурге экономическая полиция проводит проверку по делу «теневых банкиров»
Беременные женщины, несовершеннолетние дети и «хроники» не смогут ...
Стали известны самые популярные автобусные маршруты в Петербурге
В магазинах Петербурга задержали находившихся в розыске мужчин