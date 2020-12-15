В Красносельском районе у АЗС нашли труп без лица и пальцев на руке

Оказалось, что ничего криминального в происшествии нет. Фото: pixabay

Оказалось, что ничего криминального в происшествии нет. Фото: pixabay

В Красносельском районе Северной столицы прохожий обнаружил мертвого мужчину, у которого отсутствовала кожа на лице и пальцы правой руки.

Жуткую картину мужчина увидел неподалеку от Станционного поселка возле заправки АЗС «Лигово». Обнаруженное тело находилось в покрышке. Прохожий сразу же обратился в правоохранительные органы. Изначально полицейские рассматривали версию особо жестокого убийства, а увечья, нанесенные жертве, расценили как попытку помешать следствию установить личность погибшего.

Позже, однако, выяснилось, что никакого криминала в происшествии нет: потерпевший оказался бездомным, который умер от остановки сердца, а спустя некоторое время труп начали объедать местные собаки. 16 195

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