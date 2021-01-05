В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении и ограблении прохожей

Пострадавшую госпитализировали с ссадинами, ушибами и переломом.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на прохожую. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, все случилось на Коломяжском проспекте 1 января. Злоумышленник заметил жертву на автобусной остановке. Он избил девушку, а затем отобрал у нее телефон и электронную сигарету.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний безработный. При себе у мужчины были похищенные вещи. В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

Пострадавшая тем временем была доставлена в больницу, где врачи диагностировали ссадины и ушибы лица, а также перелом костей носа. Сейчас она находится дома, состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограбили отделение банка на Сенной площади.