Новогодний подарок: Москва поделилась с Петербургом лекарствами от коронавируса

В скором времени из столицы прибудет медицинское оборудование.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочего объезда медицинских учреждений Фрунзенского района рассказал, какой новогодний подарок город получил от Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Он заявил, что у Северной столицы хорошие отношения с Москвой и власти стараются работать вместе. Беглов заявил, что всегда может положиться на Собянина и попросить у него помощи. На Новый год правительство Москвы сделало Петербургу подарок: в город привезли необходимые лекарства, а скоро прибудет медицинское оборудование.

Беглов уверен, что Петербургу тоже есть чем помочь Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал, когда начнется вакцинация от COVID-19 среди членов правительства Петербурга.