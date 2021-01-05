Беглов рассказал, когда начнется вакцинация от COVID-19 среди членов правительства Петербурга

Беглов заявил, что сначала необходимо привить учителей, врачей, соцработников, сотрудников МВД и пожилых людей, находящихся в группе риска. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Беглов заявил, что сначала необходимо привить учителей, врачей, соцработников, сотрудников МВД и пожилых людей, находящихся в группе риска. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Во вторник, 5 января, в ходе рабочего визита во Фрунзенский район, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил поликлинику №56, где располагается один из 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19.

Градоначальник во время визита ответил на вопрос, когда начнут прививать сотрудников городской администрации и членов правительства Санкт-Петербурга. По его словам, в первую очередь необходимо обеспечить защиту наиболее уязвимых групп населения, которые часто контактируют с другими людьми. Помимо врачей, учителей и соцработников глава Северной столицы добавил в эту категорию и журналистов.

Приоритетными в вопросе вакцинации, помимо вышеперечисленных, являются сотрудники МВД и люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями. После того, как эти люди будут в безопасности, можно задуматься о прививках в Смольном, считает Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов назвал эффективными ограничительные меры, принятые в Петербурге в преддверии новогодних праздников.