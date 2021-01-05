Петербуржец зарезал жену, а затем скончался при попытке бегства

Петербуржец зарезал жену, а затем скончался при попытке бегства
Мужчина умер, пытаясь сбежать с места преступления. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина упал с большой высоты и разбился.

В Санкт-Петербурге мужчина, подозреваемый в убийстве, выпал с седьмого этажа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось на проспекте Просвещения в ночь на пятое января. Мужчина закрыл свою семью в квартире и уверял, что готов убить их. После того, как в помещение смогли попасть сотрудники правоохранительных органов, подозреваемый упал с седьмого этажа и умер. В квартире нашли раненную женщину, травмы которой оказались слишком серьезными, и она скончалась.

Источники добавляют, что петербуржец перед смертью жаловался на черных риелторов, которые якобы преследовали его. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге расчленителя приговорили к 8,5 годам колонии за убийство на Дыбенко. Злоумышленник вину признал частично, заявив, что не хотел убивать жертву, а машину использовал только для транспортировки тела, после чего оставил её вместе с ключами и документами под камерами наблюдения.

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