Тодоренко объяснила, почему у нее исчезла грудь

Пользователи на протяжении некоторого времени обсуждают изменения во внешности телеведущей.

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала множество вопросов, касающихся ее уменьшившейся груди. Она ответила на них в своем Instagram-аккаунте.

Звезда отметила, что получает много сообщений, в которых подписчики удивляются ее переменам во внешности. Тодоренко устала и решила ответить всем сразу. Она пошутила о том, что грудь могли украсть инопланетяне, а затем призвала фанатов позвонить в бюро розыска. Затем телеведущая призналась, что стремительно похудела.

«Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 килограммов и куда пропала грудь третьего размера?»

— написала ведущая.

В комментариях мамы отметили, что у них после кормления ребенка грудью тоже уменьшился объем бюста и они поддерживают Тодоренко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали.