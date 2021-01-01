Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали

Телеведущая призналась, что травмировала ногу во время занятий серфингом.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своей госпитализации за границей. Новостями она поделилась в Instagram-аккаунте. Она отметила, что отдыхает на Бали вместе с супругом и ребенком. Тодоренко решила позаниматься серфингом и внезапно ранила ногу. Блогер сначала не придала этому значения, но спустя несколько часов боль была невыносимой.

Оказалось, ей разрезало ногу рифом. Внутри пальца еще остались кусочки коралла, так что Тодоренко предстоит их оттуда вытаскивать, но уже на родине. Топалов, который поддерживает телеведущую, не в восторге от случившегося и не разделяет оптимизма супруги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тодоренко собралась полететь в космос для съемок фильма. Супруг Тодоренко, певец Влад Топалов, одобрил ее решение. Он останется с сыном, если мечта жены осуществится.