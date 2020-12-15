Тодоренко собралась полететь в космос для съемок фильма

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что претендует на участие в съемках на Международной космической станции.

Речь идет о фильме «Вызов», работу над которым Первый канал будет вести на борту МКС. Телеведущая отметила, что уже подала заявку, но ответа пока не получила

Тодоренко отметила в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио», что космос — ее давняя мечта, и как только она узнала о возможности побывать на МКС, сразу решила испытать судьбу.

Супруг Тодоренко, певец Влад Топалов, одобрил ее решение. Он останется с сыном, если мечта жены осуществится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тодоренко расплакалась, когда увидела страстный танец своего супруга. Она призналась, что очень гордится Топаловым.