Тодоренко расплакалась, когда увидела страстный танец своего супруга

Она призналась, что очень гордится Топаловым.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что очень эмоционально отреагировала на уход супруга из шоу «Ледниковый период». Своими эмоциями она поделилась в Instagram.

Она отметила, что ей понравилось выступление Топалова и его напарницы Ильиных. Блогер надеялась, что они дойдут до финала, но не вышло. Тодоренко объяснила, что проживала с супругом каждый его номер, волновалась вместе с ним перед прокатами и пересматривала выступления по несколько раз.

«И ведь теперь все катки города наши, так и до чемпионата дойдём, любимый»,

— добавила телеведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тодоренко задумывается о разводе с Топаловым. Телеведущая заявила, что у них в паре есть серьезные разногласия.