Тодоренко расплакалась, когда увидела страстный танец своего супруга

Тодоренко расплакалась, когда увидела страстный танец своего супруга
Топалов покинул "Ледниковый период". Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Она призналась, что очень гордится Топаловым.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что очень эмоционально отреагировала на уход супруга из шоу «Ледниковый период». Своими эмоциями она поделилась в Instagram.

Она отметила, что ей понравилось выступление Топалова и его напарницы Ильиных. Блогер надеялась, что они дойдут до финала, но не вышло. Тодоренко объяснила, что проживала с супругом каждый его номер, волновалась вместе с ним перед прокатами и пересматривала выступления по несколько раз.

«И ведь теперь все катки города наши, так и до чемпионата дойдём, любимый»,

— добавила телеведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тодоренко задумывается о разводе с Топаловым. Телеведущая заявила, что у них в паре есть серьезные разногласия.

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