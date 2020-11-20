Тодоренко задумывается о разводе с Топаловым

Телеведущая заявила, что у них в паре есть серьезные разногласия.

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что у них с Владом Топаловым не все хорошо. Новостью она поделилась во время разговора с психологом в прямом эфире. Звезда отметила, что многие конфликты связаны с воспитанием общего ребенка – Тодоренко и Топалов имеют разные взгляды на некоторые вещи.

«Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения, и мы не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись»,

— призналась телеведущая.

Чтобы решить проблемы, супруги ходят к специалисту, читают специальную литературу и стараются работать над отношениями, чтобы лучше слышать друг друга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тодоренко расстраивается из-за поцелуев Топалова с другой женщиной.