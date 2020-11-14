Тодоренко расстраивается из-за поцелуев Топалова с другой женщиной

Топалов иногда целуется с партнершей на льду. Фото: https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Топалов иногда целуется с партнершей на льду. Фото: https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Певец принимает участие в «Ледниковом периоде» вместе с Еленой Ильиных.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как относится к поцелуям своего супруга Влада Топалова и партнершей по шоу «Ледниковый период» Еленой Ильиных. Вопрос ей задал Иван Ургант на своем шоу на Первом канале.

Звезда отметила, что сразу понимала – участие в программе подразумевает примерку на себя различных образов. Иногда в рамках выступления нужно в том числе поцеловаться. Известно, что жюри оценивают не только технику, но и артистизм участников.

Тодоренко призналась, что Топалов сразу обсудил с ней все нюансы. Телеведущая уверяет, что совсем не ревнует и даже радуется успехам мужа на льду.

«Я не ревную, просто тихонечко плачу дома, когда пересматриваю видео. Они такие страстные, зажигательные, темпераментные. У них прямо молнии летают друг над другом»,

— поделилась Тодоренко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тодоренко не смогла сдержать слез на репетиции шоу «Ледниковый период».