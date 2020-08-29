Тодоренко не смогла сдержать слез на репетиции шоу «Ледниковый период»

Тодоренко не смогла сдержать слез на репетиции шоу &#171;Ледниковый период&#187;
Регина Тодоренко поделилась видео с тренировки. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко примет участие в новом сезоне спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Телеведущая поделилась с поклонниками видео с тренировки.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Партнером Регины стал знаменитый фигурист Роман Костомаров. Изнурительная подготовка вызывает немало трудностей у телеведущей. В ходе одной из тренировок она расплакалась. По словам Тодоренко, причиной таких эмоций стала песня, которая произвела на нее сильное впечатление.

Звезда также пожаловалась, что ежедневные тренировки отбирают много сил и времени. И добавила, что работает семь дней в неделю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тодоренко рассказала о своих слезах на съемках «Орла и решки». Она призналась, что каждый раз, уезжая из дома, не могла сдержаться и не заплакать, так как ей приходилось прощаться с маленьким сыном Михаилом и супругом Владом Топаловым.

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