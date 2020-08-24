Тодоренко рассказала о своих слезах на съемках «Орла и решки»

Она отметила, что для нее работа сопряжена со стрессом.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что съемки в «Орле и решке» часто доводили ее до слез. Она призналась, что каждый раз, уезжая из дома, не могла сдержаться и не заплакать, так как ей приходилось прощаться с маленьким сыном Михаилом и супругом Владом Топаловым. Разъезды, коих случается огромное количество, делают знаменитость крайне эмоциональной.

«Практически каждый раз, когда я уезжаю на съемку, я рыдаю. И каждый раз, когда приезжаю, тоже рыдаю»,

— объяснила Тодоренко.

В сети ходят слухи, что Тодоренко примет участие в новом сезоне программы. Ей якобы составит компанию Настя Ивлеева. Также поклонники передачи обсуждают кандидатуру блогера Юлии Коваль – ей они остались недовольны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Регина Тодоренко расплакалась из-за поведения родителей. Она написала, что разговаривала с родителями по видеосвязи и не смогла сдержать слезы. Они устроили для внука Майкла целый концерт – дедушка пел для него