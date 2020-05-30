Регина Тодоренко расплакалась из-за поведения родителей

Регина Тодоренко расплакалась из-за поведения родителей
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Близкие люди растрогали телеведущую своим отношением.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram-аккаунте. Она написала, что разговаривала с родителями по видеосвязи и не смогла сдержать слезы. Они устроили для внука Майкла целый концерт – дедушка пел для него и играл на гитаре. Тодоренко жаль, что семья не может объединиться и пообщаться в живую. От этого осознания девушка и расплакалась.

«Надо бы, наверное, быть благодарным этому цифровому миру за возможность увидеть друг друга на противоположном конце земного шарика через экран смартфона, но и порой такая коммуникация убивает все живое»,

— заявила Тодоренко, отметив, насколько важны контакты с людьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тодоренко отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которую муж на почве ревности оставил без рук.

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