Перечислены худшие долгосрочные последствия коронавируса

Многие пациенты отмечают, что живут с последствиями болезни на протяжении нескольких месяцев.

Ученые из Великобритании и США выяснили, каковы худшие долгосрочные последствия коронавируса. Об этом пишет Mirror.

Так, многие пациенты отмечают, что даже после выздоровления чувствуют себя не о чем хорошо. Им из-за этого непросто работать и полноценно жить. Среди последствий заражения выделяют следующие: тревожность, депрессия, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то и некоторые другие, которые негативно сказываются на качестве жизни.

В статье подчеркивается, что важно помогать людям, которые переболели коронавирусом. Им нужна помощь не только тогда, когда они лежат в больницах, но и после выписки тоже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Норвегии скончались два человека, привитые Pfizer. Причины смерти еще нескольких добровольцев выясняются.