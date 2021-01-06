Сын Валерии забрал жену и дочь из роддома

Певица Валерия поделилась коротким видео, на котором ее сын Арсений вместе с друзьями и родственниками направляется в роддом, чтобы встретить супругу Лиану, родившую ему дочь Селин.

Ребенок появился на свет 1 января. Пара не стала скрывать, что ждет девочку. Молодой человек организовал настоящий праздник во время выписки своей жены.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте Валерии, видно, что Арсений несет в руках огромный букет цветов, родственники и приятели тоже с цветами, а также с воздушными шарами. Также новорожденную приветствовали люди в костюмах медведей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Валерия стала бабушкой в первый день 2021 года.