Родившая невестка Валерии переболела коронавирусом

Девушка перенесла болезнь легко и почти бессимптомно.

Беременная невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала, что сначала коронавирусом заболел ее супруг. Это случилось сразу после медового месяца. Как выяснилось позже, Арсений заразил жену, но она ничего не почувствовала. Новостью Шульгина поделилась в Instagram-аккаунте.

Она отметила, что ей пришлось переехать в отель, чтобы сберечь свое здоровье. Тогда возлюбленным приходилось общаться на расстоянии: они созванивались и много переписывались. Шульгина вспоминает, что у нее болела голова и больше коронавирус никак себя не проявлял.

Девушка рада, что инфекция никак не повлияла на роды. К слову, 1 января 2021 года певица Валерия стала бабушкой – Шульгина родила девочку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии у привитого вакциной Pfizer выявили побочную реакцию. Пока что подобности не разглашаются, врачи ждут другие подобные случаи.