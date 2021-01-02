В Финляндии у привитого вакциной Pfizer выявили побочную реакцию

В Финляндии у привитого вакциной Pfizer выявили побочную реакцию
Пока что подробности не разглашаются. Фото: Pixabay.com

Пока что подобности не разглашаются, врачи ждут другие подобные случаи.

Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea заявило о первом случае побочной реакции на вакцину Pfizer. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Не уточняется, о какой именно реакции идет речь. Врачи ждут подобных заявлений, чтобы составить статистику и разгласить результаты вакцинации. Напоминаем, что в Финляндии препарат в конце 2020 года получили медработники нескольких крупнейших городов.

«Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались»,

— заявила Кауконен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мексике врача, привитого от коронавируса, госпитализировали. У специалиста проявились тревожные симптомы и понадобилась помощь коллег.

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