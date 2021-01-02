В Мексике врача, привитого от коронавируса, госпитализировали

В Мексике врача, привитого от коронавируса, госпитализировали
Симптомы проявились сразу после вакцинации. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

У специалиста проявились тревожные симптомы и понадобилась помощь коллег.

В Мексике врач, которая получила вакцину от коронавируса Pfizer, угодила в отделение интенсивной терапии. У нее диагностировали судороги, затрудненное дыхание и возможное воспаление мозга. Об этом сообщает Минздрав Мексики.

Симптомы проявились в течение получаса после прививки. Пока непонятно, что стало причиной такой реакции. Состояние врача оценивают как стабильное, выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительный диагноз, поставленный женщине, — воспаление в спинном или головное мозге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лановой пробудет в больнице несколько дней: у него поражены 5% легких. Актера госпитализировали после заражения коронавирусом.

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