На Маршала Жукова среди ночи вспыхнули BMW и Kia

На Маршала Жукова среди ночи вспыхнули BMW и Kia
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Кировском районе Петербурга сегодня ночью полыхали два автомобиля. Информация о пострадавших выясняется.

Возгорание случилось в ночь на среду, 6 января, у дома №50/2 на проспекте Маршала Жукова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:22.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на место происшествия выехали девять сотрудников на двух спецмашинах. Горели авто марок BMW и Kia.

BMW выгорел по всей площади. В Kia выгорел багажный отсек. На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось примерно 17 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Байкальской улице в пожаре погибли два человека. Огнем было охвачено 40 квадратных метров.

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