На Энгельса почти час полыхал балкон

В Выборгском районе Петербурга загорелся балкон в квартире жилого дома. Согнем боролись 14 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на среду, 6 января, в доме №151/2 на проспекте Энгельса. Сигнал о СП поступил в пожарную часть в 3:55. Сотрудники выехали к месту ЧП на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на балконе трехкомнатной квартиры обгорела обстановка на площади один квадратный метр.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось более получаса. Его потушили в 4:37.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Маршала Жукова среди ночи вспыхнули BMW и Kia.