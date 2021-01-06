На Энгельса почти час полыхал балкон

На Энгельса почти час полыхал балкон
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга загорелся балкон в квартире жилого дома. Согнем боролись 14 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на среду, 6 января, в доме №151/2 на проспекте Энгельса. Сигнал о СП поступил в пожарную часть в 3:55. Сотрудники выехали к месту ЧП на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на балконе трехкомнатной квартиры обгорела обстановка на площади один квадратный метр.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось более получаса. Его потушили в 4:37.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Маршала Жукова среди ночи вспыхнули BMW и Kia.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гу мчс новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 6 января ожидается легкий морозец
На Энгельса почти час полыхал балкон
Ученый назвал два сценария развития ситуации с COVID в России
На Маршала Жукова среди ночи вспыхнули BMW и Kia
Назван новый симптом коронавируса
Сын Валерии забрал жену и дочь из роддома
В Петербурге госпитализировали девочку, которая в один момент лишилась ...
Петербуржцам рассказали, где пройдут рождественские богослужения