В Ковалево баня горела на 35 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленинградской области восемь спасателей тушили баню. Выясняются причины пожара.

Возгорание случилось в ночь со вторника на среду, 6 января, на Аннинской улице в поселке Ковалево. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 1:50.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожарные выехали к месту происшествия на двух спецмашинах. Постройка горела на площади 35 «квадратов».

На ликвидацию пожара сотрудникам потребовался примерно час. К 2:52 пламя полностью потушили.

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