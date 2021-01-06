В Ковалево баня горела на 35 «квадратах»

В Ковалево баня горела на 35 &#171;квадратах&#187;
Пожарные прибыли на место незамедлительно. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленинградской области восемь спасателей тушили баню. Выясняются причины пожара.

Возгорание случилось в ночь со вторника на среду, 6 января, на Аннинской улице в поселке Ковалево. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 1:50.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожарные выехали к месту происшествия на двух спецмашинах. Постройка горела на площади 35 «квадратов».

На ликвидацию пожара сотрудникам потребовался примерно час. К 2:52 пламя полностью потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса почти час полыхал балкон жилого дома.

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баня ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

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