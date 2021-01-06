После пластической операции Прилучного приняли за парня Бузовой

Поклонники Павла Прилучного обратили внимание, что черты лица актера несколько изменились, а также отметили неожиданное сходство кумира с блогером Давой.

Фото со звездой опубликовала актриса Любовь Аксенова в своем Instagram-аккаунте. Прилучный не смог улыбнуться из-за проблем с лицевым нервом. Эти неприятные изменения смогли заметить поклонники артиста.

Подписчики также отмечают, что менее узнаваемым актера также делают более длинные, чем обычно, волосы. Поэтому многие отметили необыкновенное сходство Прилучного и блогера Давида Манукяна, который встречается с Ольгой Бузовой.

«На Даву стал похож Паша», — написал пользователь.

Напомним, о госпитализации Прилучного стало известно в ночь на 23 ноября. Актера в тяжелом состоянии находился в одной из клиник Москвы. Последнюю неделю он восстанавливался в медучреждении после операции на лице. Актер получил травмы во время драки в Калининграде, где проходили съемки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед Новым годом Прилучный побрился на лысо.