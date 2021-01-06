Петербуржцы запечатлели первое за 2021 год северное сияние

В ночь с 5 на 6 января петербуржцам удалось сделать фотографии первого в 2021 году северного сияния.

Природное явление запечатлели во все всей красе в Ленинградской и Мурманской областях, сообщает телеграмм-канал «Астро Фото Болото». Некоторые отправились в Карелию, чтобы запечатлеть северное сияние там.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Кубанцева (@elena_kubantseva)

Если захотите оставить на память кадры с сиянием, позаботьтесь об оборудовании. Потребуется штатив и мобильный телефон с приложением, который позволит управлять настройками камеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга и Ленобласти могут увидеть северное сияние. Об этом рассказали пользователи группы «AstroAlert» в соцсети «ВКонтакте». По словам астрономов-любителей, есть вероятность, что облачная погода может лишить петербуржцев такой возможности.