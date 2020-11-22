Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать северное сияние

Жители Петербурга и Ленобласти могут увидеть северное сияние. Об этом рассказали пользователи группы «AstroAlert» в соцсети «ВКонтакте».

По словам астрономов-любителей, есть вероятность, что облачная погода может лишить петербуржцев такой возможности.

Они также отметили, что над Землей в настоящее время проходит геомагнитная буря G1. Она обусловлена прибытием высокоскоростного солнечного ветра. Полярное сияние возможно на широтах вплоть до 55 градусов северной широты.

Если захотите оставить на память кадры с сиянием, позаботьтесь об оборудовании. Потребуется штатив и мобильный телефон с приложением, который позволит управлять настройками камеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что делать, чтобы не пропустить одно из красивейших явлений.