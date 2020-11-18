Как петербуржцам поймать северное сияние: инструкция Gazeta.SPb

У жителей Петербурга и Ленинградской области появился шанс увидеть северное сияние уже в ближайшие выходные. Три дня будет наблюдаться высокая солнечная активность. Остается только надеяться, что не подведет погода. Gazeta.SPb рассказывает, что делать, чтобы не пропустить одно из красивейших явлений.

Высокая солнечная активность будет наблюдаться в субботу, воскресенье и понедельник. Вероятно также, что высокая солнечная активность сохранится во вторник и среду. В первую очередь необходимо следить за ней. Ее значение должно быть выше трех. Тем, кто не разбирается в подобных показателях, достаточно скачать приложение на телефон, которое сообщит о пике солнечной активности.

Следите за погодой. Даже при высокой солнечной активности вероятность увидеть северное сияние будет нулевым, если над городом и областью зависнет циклон, который принесет дождь и снег. Погода должна быть ясной. К слову, у жителей Северной столицы пока надежда на это есть.

Заранее подумайте, где будете наблюдать за этим явлением. Оно должно находиться вдали от населенных пунктов, чтобы не мешало искусственное освещение. Больше удовольствия вы испытаете, если найдете живописное место. В Ленинградской области отлично подойдет Ладожское озеро.

Если захотите оставить на память кадры с сиянием, позаботьтесь об оборудовании. Потребуется штатив и мобильный телефон с приложением, который позволит управлять настройками камеры.

Вы можете так и не дождаться сияния, если неправильно подготовите экипировку. Подберите теплую одежду и обувь. Приготовьте чай в термосе и бутерброды, чтобы перекусить.