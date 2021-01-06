Петербург уступил Москве лидерство по суточной заболеваемости коронавирусом

Петербург уступил Москве лидерство по суточной заболеваемости коронавирусом
Петербург уступил Москве по числу заарежнных. Фото: pixabay

Петербург занял вторую строчку в списке российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

По числу зараженных коронавирусом за сутки лидирует Москва.

Согласно информации оперативного штаба в среду, 6 января, за сутки в Петербурге зафиксировали 3 341 новый случай заражения. В Москве за сутки выявлено 5 142 зараженных.

В Северной столице с диагнозом коронавирус умерли 58 человек, а в Москве — 70 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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