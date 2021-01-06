В поликлинике Красносельского района заметили длинную очередь в коридоре

Пациенты пожаловались на огромные толпы в медицинском учреждении во время пандемии коронавируса.

Жители Красносельского района пожаловались на большие очереди в коридоре поликлиники №106. Своими наблюдениями они поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пациенты рассказывают, что в учреждении ведут прием сразу три терапевта из разных поликлиник. При этом граждан записывают на прием, не указывая время посещения врачи. Из-за этого в поликлинике собирается слишком много людей, так что социальную дистанцию соблюдать не выходит.

Пока что официальные данные о происходящем не поступали. Тем временем пациенты надеются, что руководство поликлиники решит этот вопрос.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж не повторил опыта Кунсткамеры и избежал очередей в бесплатный день. Администрация решила пропускать в бесплатный день посетителей только по электронным билетам.