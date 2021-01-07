Эксперт дал совет, как ускорить работу старого смартфона

Он заявил, что жизненный цикл современных телефонов длится около четырех лет.

Директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, как ускорить работу старого смартфона. Об этом пишет РИА Новости.

Он посоветовал удалить все ненужные приложения, а также отключить анимационные эффекты. Это позволит «разогнать» смартфон и продлить ему жизнь. Кусков объяснил, что на скорость работы телефона влияет его активное использование и, как следствие, снижением качества работы аккумулятора и процессора.

Эксперт убежден, что жизненный цикл смартфона длится в среднем до четырех лет, а после этого он начинает работать все хуже. Кусков порекомендовал с истечением этого времени заменить гаджет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы признаки зависимости от смартфона. Эксперт добавил, что люди из-за высоких технологий становятся более управляемыми.