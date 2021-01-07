Как отдыхают петербуржцы в новогодние праздники – фоторепортаж gazeta.spb

Жители Северной столицы гуляют в новогодние праздники там, где нет коронавирусных ограничений. На улицах и в кафе большие скопления людей, что порой петербуржцы забывают о социальной дистанции и опасной болезни.

С 4 января общепит Петербурга снова начал работать до 23:00. Это вызвало большой ажиотаж среди жителей города. В заведениях большие очереди, да и в целом – люди идут туда, где можно находится на фоне пандемии.

Также большие скопления людей замечены и на открытых пространствах. Это касается открытых ярмарок, торговых площадок и прочих новогодних точек.

Отметим, что на данный момент отдых на улице и рестораны – это практически единственный социальный отдых петербуржцев. Музеи, выставочные залы и театры по-прежнему недоступны для жителей и гостей города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что благодаря изменениям, внесенным в правительственное Постановление №121, театры Северной столицы смогут принимать зрителей уже с 7 января.