Театры Петербурга с 7 по 10 января представят более 30 спектаклей

За выполнением антиковидных мер следят сотрудники Роспотребнадзора, Комитета по культуре, Комитета по промышленной политике и торговле, а также районных администраций. При необходимости проводятся выездные проверки. Фото: пресс-служба Михайловского театра

За выполнением антиковидных мер следят сотрудники Роспотребнадзора, Комитета по культуре, Комитета по промышленной политике и торговле, а также районных администраций. При необходимости проводятся выездные проверки. Фото: пресс-служба Михайловского театра

Благодаря изменениям, внесенным в правительственное Постановление №121, театры Северной столицы смогут принимать зрителей уже с 7 января.

С 7 января можно будет посетить театр имени Ленсовета, театр «Мастерская», театр «Приют комедианта», театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, театр «За Чёрной речкой», театр «ЦЕХЪ», Мариинский театр и многие другие.

Кроме того, культурные учреждения оперативно подготовили афишу на период оставшихся новогодних каникул. Так, на сцене Александринского театра дважды в день будут показывать «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Детского «Щелкунчика» представит Михайловский театр, а в «Балтийском доме» покажут «Путешествие Незнайки и его друзей» и «Остров сокровищ».

При этом в театрах строго ограничено число посетителей — заполнять зрительные залы можно не более чем на 25%. Также спектакли могут посмотреть только дети старше 16 лет. Показы для организованных групп по-прежнему запрещены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с сегодняшнего дня в Петербурге открылись бары и рестораны. Заведения были закрыты с 30 декабря.