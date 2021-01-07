Почти 22 тыс. петербуржцев сдали пробы на Covid-19 за сутки

В Северной столице медицинские работники ежедневно принимают пробы на коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки тесты на наличие болезни сдали 21 тыс. 800 петербуржцев.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией в Петербурге, под наблюдением врачей продолжают находится 677 человек. Из них 249 – контактные пациенты, 428 – на самоизоляции.

Также петербуржцы каждый день обращаются в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За минувшие 24 часа было обработано 7 тыс. 220 вызовов. Напомним, что позвонить можно по номеру 122.

С начала октября 99 тыс. 939 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы поставили рекорд по числу привившихся от Covid-19.