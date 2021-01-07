Петербуржцы поставили рекорд по числу привившихся от Covid-19

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в городе был поставлен рекорд по количеству сделанных прививок. Медицинские работники насчитали 1053 человека, которым был введен препарат «Спутник V».

Как сообщают в Смольном, в общей сложности в городе от коронавируса привились 8 тыс. 67 человек. Напомним, что первыми вакцинацию проходят специалисты, которые работают в постоянном контакте с людьми.

Однако вакцины может хватить не всем. В координационном совете добавили, что в городе осталось в наличии 14 тыс. 625 доз препарата от инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Москва передала Петербургу лекарства для лечения коронавируса. На данный момент в Петербурге отправили 15 тысяч упаковок антибиотиков, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов, а также противовоспалительные средства. В ближайшее время доставят все остальное необходимое.