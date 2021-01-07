В Пермском крае бабушка убила маленькую внучку и выбросила в мусор

Пенсионерка из Пермского края задержана по подозрению в убийстве своей внучки, которая родилась незадолго до Нового года. О ходе расследования сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

Новорожденную девочку нашли мертвой 2 января в городе Чернушка. По следам на теле младенца правоохранители поняли, что малышка погибла насильственной смертью.

Следователи считают, что младенца убили в конце декабря. Подозреваемой стала 59-летняя бабушка девочки. Отмечается, что 37-летняя дочь задержанной родила ребенка дома.

Чтобы скрыть следы убийства, женщина положила тело девочки в коробку и выбросила в мусорный контейнеры.

Правоохранители узнали о произошедшем от соседей. В настоящее время бабушка дает признательные показания. На нее открыли уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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