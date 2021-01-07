В Пермском крае бабушка убила маленькую внучку и выбросила в мусор

В Пермском крае бабушка убила маленькую внучку и выбросила в мусор
Бабушка выбросила тело внучки в мусорный бак. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пенсионерка из Пермского края задержана по подозрению в убийстве своей внучки, которая родилась незадолго до Нового года. О ходе расследования сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

Новорожденную девочку нашли мертвой 2 января в городе Чернушка. По следам на теле младенца правоохранители поняли, что малышка погибла насильственной смертью.

Следователи считают, что младенца убили в конце декабря. Подозреваемой стала 59-летняя бабушка девочки. Отмечается, что 37-летняя дочь задержанной родила ребенка дома.

Чтобы скрыть следы убийства, женщина положила тело девочки в коробку и выбросила в мусорный контейнеры.

Правоохранители узнали о произошедшем от соседей. В настоящее время бабушка дает признательные показания. На нее открыли уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК проверит госпитализацию подростка с пулей в голове в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бабушка младенец пермский край убийство малолетнего


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пермском крае бабушка убила маленькую внучку и выбросила в мусор
Захарова назвала массовые беспорядки в Вашингтоне внутренним делом США
Петербургский фестиваль огня «Рождественская звезда» смогут ...
Россияне не смогут попасть в Финляндию как минимум до 9 февраля
«Британский» штамм коронавируса добрался уже до 22 стран Европы
Январские морозы надвигаются на Ленобласть
СК проверит госпитализацию подростка с пулей в голове в Петербурге
Петербуржцы заметили горящий автомобиль на КАД у Большого Обуховского моста