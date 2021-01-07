СК проверит госпитализацию подростка с пулей в голове в Петербурге

Девочка выстрелила в подростка во время игры. Фото: unsplash

Девочка выстрелила в подростка во время игры. Фото: unsplash

Следователи инициировали вопрос о передаче из полиции материалов проверки по факту госпитализации подростка, которому выстрелили в голову из пневматического пистолета.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу. Юный петербуржец 13-ти лет был госпитализирован 6 января из квартиры дома на Полюстровском проспекте.

Как ранее писала Gazeta.SPb.ru, вечером 6 января 13-летняя девочка выстрелила в потерпевшего во время игры. Пуля угодила прямо в голову. В итоге мальчика забрали в больницу со слепым пулевым ранением. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

«В ходе проверки будут проведены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина может получить срок за стрельбу в Муринском парке в честь Нового года.